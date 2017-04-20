Единый центр системы "Безопасный город" будет создан в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 20 апр — РИА Новости. Единый центр оперативного реагирования будет создан в Дагестане в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасный Дагестан"; соответствующее концессионное соглашение о развитие сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"заключено республиканским МЧС с ООО "Социальные системы"и АО "Азимут", сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В Единый центр оперативного реагирования Республики Дагестан войдут не менее 102 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и 90 интеллектуальных систем видеонаблюдения в местах массового скопления людей, а также системы информирования и оповещения населения, системы мониторинга чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах, системы-112. Проект будет реализован на территории четырёх городов — Махачкалы, Каспийска, Дербента и Кизилюрта. Объем инвестиций составит не менее 750 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По словам вице-премьера Дагестана Рамазана Джафарова, успешная реализация соглашения станет важным социально-экономическим событием для региона и позволит повысить общий уровень общественной безопасности и правопорядка.

В свою очередь, член совета директоров АО "Азимут"Генрих Байраковский сообщил, что Дагестан для реализации пилотного проекта "Безопасный город"был выбран не случайно.

"Мы планируем на своем заводе в Махачкале изготовлять средства фото-, видеофиксации и другое навигационное оборудование не только для нужд Дагестана, но и для других субъектов страны. Это также позволит создать в республике дополнительные рабочие места", — привели в пресс-службе слова Байраковского.