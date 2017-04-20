США
20.0420 апреля14:42МСК
USD56.42+0.24
EUR60.61+0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Симоньян предложила Минобрнауки совместный проект о Второй мировой войне

14:2920.04.2017
(обновлено: 14:31 20.04.2017)
0760
© РИА НовостиГлавный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фотоГлавный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян предложила Минобрнауки совместно реализовать в социальных сетях просветительский проект об истории Второй мировой войны.

Владимир Путин во время интервью информационному агентству Блумберг во Владивостоке. 2 сентября 2016
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин назвал пересмотр итогов Второй мировой войны "ящиком Пандоры"
В четверг на заседании организационного комитета "Победа" она сообщила, что ранее RT был реализован большой проект, посвященный столетию русской революции. Проект осуществили в новом формате донесения до аудитории: в Twitter было создано онлайн-пространство, где все участники тех событий имели "собственные" аккаунты, на которые мог подписаться любой желающий.

"Нет никаких сомнений, что проект, посвященный Второй мировой войне, будет иметь еще больший отклик и, может быть, совместно с министерством образования, мы очень рады видеть здесь министра, это можно бы, мы просто предлагаем, применить как-то и у нас. Это в форме игры, донесение всей этой информации до большой аудитории", — сказала Симоньян.

Штурм Рейхстага, 30 апреля 1945 года. Архив
© РИА Новости . Анатолий Егоров
Перейти в фотобанк
Зачем Запад стремится извратить историю Второй мировой войны
По ее словам, на проект о революции подписались даже журналисты The Guardian и The Wall Street Journal, о нем вышли большие публикации в крупных СМИ.

"Это погружение, которое нельзя получить ни при просмотре кинофильма, ни при прочтении книги – это совершенно другой уровень. Мы получили потрясающий отклик и планируем сделать в следующем году такой же проект – это долго, сложно сделать, но это надо сделать – к очередной годовщине Победы", — сказала Симоньян.

Подробнее о Второй мировой войне читайте в справке РИА Новости >>

История в кадре: снимки главного фотографа Великой Отечественной войны
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЛетчицы 46-го гвардейского авиационного полка после дневного отдыха у землянки: сидят — Герой Советского Союза Ирина Себрова и Вера Белик; стоит — Герой Советского Союза Надежда Попова. 1 августа 1941 года.Лётчицы 46-го гвардейского авиационного полка после дневного отдыха у землянки
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
Летчицы 46-го гвардейского авиационного полка после дневного отдыха у землянки: сидят — Герой Советского Союза Ирина Себрова и Вера Белик; стоит — Герой Советского Союза Надежда Попова. 1 августа 1941 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЗнамя Победы над Берлином. 2 мая 1945 года.Знамя Победы над Берлином
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
Знамя Победы над Берлином. 2 мая 1945 года.
© РИА Новости . Вячеслав РуновПерейти в фотобанкВоенный фотокорреспондент Евгений Халдей 1418 дней войны прошел с камерой "Leica" от Мурманска до Берлина.Военный фотокорреспондент Евгений Халдей
© РИА Новости . Вячеслав Рунов
Перейти в фотобанк
Военный фотокорреспондент Евгений Халдей 1418 дней войны прошел с камерой "Leica" от Мурманска до Берлина.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкМоряки-разведчики Северного флота на оккупированном фашистами берегу. 1 августа 1942 года.Моряки-разведчики Северного флота на оккупированном фашистами берегу
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
Моряки-разведчики Северного флота на оккупированном фашистами берегу. 1 августа 1942 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЖители Москвы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о нападении фашистской Германии на Советский Союз.Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Сою
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
Жители Москвы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о нападении фашистской Германии на Советский Союз.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЧерез много лет Евгений Халдей разыскал героиню снимка "Первый день войны" Анну Трушкину. 1 сентября 1981 года.Анна Трушкина и фотокорреспондент Евгений Халдей, снимавший ее в первый день войны
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Через много лет Евгений Халдей разыскал героиню снимка "Первый день войны" Анну Трушкину. 1 сентября 1981 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкСоветские автоматчики во время уличных боев в районе Графской пристани в Севастополе. 2 мая 1944 года.Советские автоматчики во время уличных боев в районе Графской пристани
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
Советские автоматчики во время уличных боев в районе Графской пристани в Севастополе. 2 мая 1944 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкПервый секретарь ЦК КП Кубы, премьер-министр революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро в гостях у писателя Бориса Полевого. 21 октября 1963 года.Первый секретарь ЦК КП Кубы Фидель Кастро в гостях у писателя Бориса Полевого
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
Первый секретарь ЦК КП Кубы, премьер-министр революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро в гостях у писателя Бориса Полевого. 21 октября 1963 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкТрофейные шестиствольные минометы в Вене. 19 апреля 1945 года.Трофейные шестиствольные минометы
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
Трофейные шестиствольные минометы в Вене. 19 апреля 1945 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЧлены экипажа атомохода "Ленин" на лыжной прогулке во время короткой стоянки корабля во льдах Арктики. 1 февраля 1960 года.Члены экипажа атомохода Ленин на лыжной прогулке в момент короткой стоянки корабля во льдах Арктики
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
Члены экипажа атомохода "Ленин" на лыжной прогулке во время короткой стоянки корабля во льдах Арктики. 1 февраля 1960 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкСнайпер Елизавета Миронова в составе 255-й Краснознамённой бригады морской пехоты Черноморского флота принимает участие в сражении за Малую землю. Она погибла во время боев за Новороссийск через несколько дней, после того, как было сделано это фото. 1 сентября 1943 года.Елизавета Миронова, сражавшееся в составе 255-й Краснознамённой бригады морской пехоты Черноморского флота
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
Снайпер Елизавета Миронова в составе 255-й Краснознамённой бригады морской пехоты Черноморского флота принимает участие в сражении за Малую землю. Она погибла во время боев за Новороссийск через несколько дней, после того, как было сделано это фото. 1 сентября 1943 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкПарад Победы на Красной площади в Москве, 24 июня 1945 года.Парад Победы на Красной площади в Москве, 24 июня 1945
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
Парад Победы на Красной площади в Москве, 24 июня 1945 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкИстребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем. 12 апреля 1944 года.Истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
Истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем. 12 апреля 1944 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЖители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю. 1 октября 1944 года.Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю. 1 октября 1944 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкСоветские бойцы в австрийском селении Лекенгауз срывают вывески с фашистских учреждений. 26 апреля 1945 года.Советские бойцы - освободители Австрии от фашизма в селении Лекенгауз срывают вывески с фашистских учреждений
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
Советские бойцы в австрийском селении Лекенгауз срывают вывески с фашистских учреждений. 26 апреля 1945 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЗенитчики охраняют небо над освобожденным Севастополем. 1 апреля 1944 года.Зенитчики охраняют небо над освобожденным Севастополем
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
Зенитчики охраняют небо над освобожденным Севастополем. 1 апреля 1944 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкВетеран турецкой войны беседует с девушками в болгарском городе, освобожденном от фашистов войсками Красной армии. 24 сентября 1944 года.Ветеран турецкой войны беседует с девушками, в освобожденном войсками РККА от фашистов, болгарском городе
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
Ветеран турецкой войны беседует с девушками в болгарском городе, освобожденном от фашистов войсками Красной армии. 24 сентября 1944 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкВ одном из кварталов освобожденного от фашистов Будапешта, 13 февраля 1945 года.В одном из кварталов освобожденного от фашистов Будапешта, февраль 1945
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
В одном из кварталов освобожденного от фашистов Будапешта, 13 февраля 1945 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкВоенная регулировщица Мария Шальнева на площади Александерплац в Берлине. 1 мая 1945 года.Военная регулировщица Мария Шальнева на Александерплац в Берлине
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
Военная регулировщица Мария Шальнева на площади Александерплац в Берлине. 1 мая 1945 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкНемецкий планер врезался в дом на улице Аттилы, район Буды, Венгрия. 1 марта 1945 года.Немецкий транспортный самолет врезался в дом, район Буды, Венгрия
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
Немецкий планер врезался в дом на улице Аттилы, район Буды, Венгрия. 1 марта 1945 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкСоветский оленевод с английскими авиамеханиками на одном из аэродромов в Заполярье. 1 июня 1942 года.Советский оленевод с английскими авиамеханиками на одном из аэродромов в Заполярье, 1942
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
Советский оленевод с английскими авиамеханиками на одном из аэродромов в Заполярье. 1 июня 1942 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкОружейные мастера гвардейского авиаполка готовят торпеды к самолетам перед вылетом. 1 сентября 1942 года.Оружейные мастера гвардейского авиаполка готовят торпеды к самолетам перед вылетом
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
Оружейные мастера гвардейского авиаполка готовят торпеды к самолетам перед вылетом. 1 сентября 1942 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкСоединения 3-го Украинского фронта вступили на территорию Болгарии. Жители города Ловеч встречают советских воинов-освободителей. 1 сентября 1944 года.Жители города Ловеч встречают советских воинов-освободителей. Вторая Мировая война 1939-1945 годов
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
Соединения 3-го Украинского фронта вступили на территорию Болгарии. Жители города Ловеч встречают советских воинов-освободителей. 1 сентября 1944 года.
© РИА Новости . Евгений ХалдейПерейти в фотобанкПоражение японцев на Дальнем Востоке: капитуляция войск Квантунской армии в ходе Маньчжурской операции. 20 августа 1945 года.Капитуляция войск Квантунской армии
© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
Поражение японцев на Дальнем Востоке: капитуляция войск Квантунской армии в ходе Маньчжурской операции. 20 августа 1945 года.
© РИА Новости . Игорь МихалевПерейти в фотобанкНа Нюрнбергском процессе одними из вещественных доказательств были фотографии Евгения Халдея.Фотокорреспондент Евгений Халдей
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
На Нюрнбергском процессе одними из вещественных доказательств были фотографии Евгения Халдея.
/
Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена