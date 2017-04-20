Симоньян предложила Минобрнауки совместный проект о Второй мировой войне
14:2920.04.2017
(обновлено: 14:31 20.04.2017)
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян предложила Минобрнауки совместно реализовать в социальных сетях просветительский проект об истории Второй мировой войны.
В четверг на заседании организационного комитета "Победа" она сообщила, что ранее RT был реализован большой проект, посвященный столетию русской революции. Проект осуществили в новом формате донесения до аудитории: в Twitter было создано онлайн-пространство, где все участники тех событий имели "собственные" аккаунты, на которые мог подписаться любой желающий.
"Нет никаких сомнений, что проект, посвященный Второй мировой войне, будет иметь еще больший отклик и, может быть, совместно с министерством образования, мы очень рады видеть здесь министра, это можно бы, мы просто предлагаем, применить как-то и у нас. Это в форме игры, донесение всей этой информации до большой аудитории", — сказала Симоньян.
По ее словам, на проект о революции подписались даже журналисты The Guardian и The Wall Street Journal, о нем вышли большие публикации в крупных СМИ.
"Это погружение, которое нельзя получить ни при просмотре кинофильма, ни при прочтении книги – это совершенно другой уровень. Мы получили потрясающий отклик и планируем сделать в следующем году такой же проект – это долго, сложно сделать, но это надо сделать – к очередной годовщине Победы", — сказала Симоньян.
Подробнее о Второй мировой войне читайте в справке РИА Новости >>
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