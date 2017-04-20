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Общество

Абдулатипов: важно наладить комплексную работу по профилактике терроризма

14:1220.04.2017
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© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкРамазан Абдулатипов. Архивное фотоРамазан Абдулатипов. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МАХАЧКАЛА, 20 апр — РИА Новости. О необходимости налаживания комплексной работы по профилактике терроризма заявил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи. 19 апреля 2017
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Путин обсудил с Кадыровым борьбу с терроризмом и реализацию майских указов

Он принял участие в состоявшемся в Ставрополе выездном совещании, которое провел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. На совещании обсуждались вопросы противодействия идеологии международного терроризма и религиозного экстремизма, в том числе дополнительные меры, направленные на предотвращение распространения радикальных идей среди жителей Северного Кавказа, устранение предпосылок, ведущих к радикализации молодежи, выявление миссионеров, распространяющих идеологию терроризма в образовательных учреждениях, в среде трудовых мигрантов, в учреждениях уголовно-исправительной системы. Кроме того, в ходе совещания был рассмотрен ход реализации Стратегии государственной антинаркотической политики России до 2020 года в субъектах СКФО, где отмечается высокий уровень немедицинского потребления наркотиков и психоактивных веществ, в том числе несовершеннолетними.

"У нас — там, где мы говорим о формировании культурной, гражданской идентичности и борьбе против радикальных идей, есть пробелы в законодательстве, в частности, в законе об экстремизме", — сказал глава республики, слова которого цитирует его пресс-служба.

Абдулатипов заявил также о необходимости противостоять различным попыткам пропаганды национальной исключительности, политизации земельных и кадровых вопросов, усиливать взаимодействие с религиозными организациями, так как радикальные идеи опасны для молодежи.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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"У нас есть взаимодействие с муфтиятом республики, с муфтием Дагестана, шейхом Ахмад-хаджи Абдулаевым. И эту работу надо продолжать. Нельзя идти по пути, которым пошел Запад, изолируя мусульманские сообщества и превращая их в какие-то анклавы. Это все работает на радикалов, соответственно, против государства и общества", — сказал глава Дагестана.

Коснувшись вопросов исламского образования, Абдулатипов отметил, что государство мало что делает для его налаживания.
"Мы десятилетиями критикуем исламское образование, мы констатируем, что уезжают за рубеж для учебы, что у нас неаттестованные учебные заведения. Но, вместе с тем, к сожалению, государство мало что делает для налаживания исламского образования", — заявил Абдулатипов.

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