Песков поддержал идею школьных олимпиад о выборах

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Заблаговременное обсуждение среди юного поколения такой важной темы как выборы президента полезно для общественного развития школьников, проведение подобных олимпиад никак не связано с работой Кремля с молодежью после несанкционированных акций 26 марта, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета "Ведомости" опубликовала статью о том, что Российский центр обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) при ЦИК заключил контракт на разработку олимпиадных заданий для проведения среди учащихся старших классов интернет-олимпиады, посвященной выборам президента.

"Если наши органы, которые занимаются образованием, и Минобразования считают, что это необходимо в плане развития уровня обществознания, то, наверное, это хорошо. В любом случае, выборы президента в любой стране, и в нашей стране, это чрезвычайно важная веха, через которую проходит вся страна, все общество, поэтому такое заблаговременное обсуждение школьниками этой темы — это достаточно полезно для общественного развития", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к информации о возможном проведении таких олимпиад.

При этом пресс-секретарь главы государства отверг предположения о том, что инициативу можно связать с неким планом Кремля по работе с молодежью в свете несанкционированных акций, прошедших 26 марта.

"Нет, нельзя. В Кремле всегда был план работы с молодежью, и работа с молодежью идет и по линии Минобразования, разных организаций, которые этим занимаются. Она никогда не прекращалась", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.