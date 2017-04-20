Путин заявил о готовности России обсуждать спорные исторические вопросы

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Россия готова к диалогу на любом уровне по спорным вопросам истории, заявил президент России Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета "Победа".

"Мы всегда открыты к честному и профессиональному разговору на исторические темы, совместным научным исследованиям по самым спорным вопросам, причем на всех уровнях – от масштабных межправительственных программ до двусторонних контактов регионов, городов-побратимов, вузов, музеев, ученых, исследователей", — сказал Путин.

Он добавил, что общие исторические данные являются хорошей базой для продвижения международных конференций.