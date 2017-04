Владимир Машков признался, что смотрит каждый выпуск "Ты супер!"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Второй этап международного конкурса "Ты супер!" щедр на неожиданные сюрпризы и исполнение самых заветных желаний конкурсантов. В первом отборочном туре вокального шоу "Ты супер!" выступление 14-летней Софьи Волошаненко из Одессы с композицией "Take me to church" настолько поразило членов жюри, что они отказались его оценивать, пояснив, что четырёх кнопок для этой талантливой девочки недостаточно. Продюсер Виктор Дробыш даже пригласил Соню даже занять кресло члена жюри.

Во втором туре юная вокалистка осмелилась пойти дальше и подготовила на суд жюри и миллионов зрителей песню из легендарного фильма "В бой идут одни старики" на родном украинском языке. Аккомпанировали Софье солист Московской государственной филармонии Виталий Кись (гитара) и Александр Стёпин (фортепиано). Не секрет, что выступать с живым музыкальным сопровождением очень сложно, но Софье удалось это сделать. Как отметили члены жюри, она согрела зрителей теплом своего голоса, наполнив зал нежностью и светом.

Поддержать девочку пришёл народный артист России Владимир Машков, который исполнил роль заместителя начальника отдела Одесского уголовного розыска Давида Гоцмана в сериале "Ликвидация". "Один мой хороший знакомый из Одессы сказал бы: "Соня, ты супер! Картина маслом!", — тепло улыбнулся девочке Владимир Машков. — Должен признаться, что мы с семьёй смотрим каждый выпуск "Ты супер!" и не устаём восхищаться талантом и мужеством конкурсантов. Проект получился настолько удивительным, тёплым, искренним, что остаться равнодушным просто невозможно. Желаю всем участникам получить свой "атом любви" от всех, кто их окружал, кто работал с ними. Пусть они хоть на секунду будут счастливы. Главное, чтобы они научились радоваться — для нас это важно!".

Подробности этой встречи "Ты супер!" зрители узнают 22 апреля в 20:00. Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и Международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.