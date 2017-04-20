Синоптики рассказали, когда в Москву придет потепление

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Окончание холодов в Москве ожидается на следующей неделе, однако в выходные ещё пройдёт мокрый снег, сопровождаемый ночными заморозками, сообщает Гидрометцентр России.

"В начале новой недели пройдут небольшие осадки и станет теплее. Ночами температура еще будет понижаться до минус 4 – плюс 1, днем в понедельник 6-11 градусов, во вторник 8-13 градусов", – говорится в сообщении.

При этом предстоящие выходные будут прохладными. В пятницу ожидается ветер, местами с порывами до 12-17 метров в секунду. Ночью в столице минус 3 — минус 1, по области от минус 6 до минус 1. Днем потеплеет до плюс 5-7 и 3-8 градусов соответственно.

"Циклон, который переместится с акватории Гренландского моря на северо-запад Европы, в выходные будет оказывать влияние и на погоду столичного региона, обеспечив ее ветреный и влажный вариант. Температура постепенно начнет повышаться, ее отставание от нормы будет сокращаться, наиболее заметно это проявится на следующей неделе", – отметили в погодном ведомстве.

В субботу ночью без осадков, минимальная температура 0 — плюс 2 в Москве и минус 2 — плюс 3 по области. Днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, сохранится ветреная погода. Днем еще немного потеплеет: до 6-8 градусов в Москве и 4-9 градусов по области.

"В воскресенье местами еще пройдут небольшие осадки, а вот юго-западный ветер еще усилится, до 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура ночью та же, что и накануне, а вот днем будет на градус прохладнее: плюс 5-7 в Москве и 4-9 в Подмосковье", — ожидают в Гидрометцентре.