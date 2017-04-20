В Липецкой области свыше 120 детей-сирот получат новые квартиры в 2017 году

ЛИПЕЦК, 20 апр — РИА Новости. Около 90 детей-сирот получат ключи от новых квартир до конца 2017 года, порядка 40 новых квартир власти уже передали этой категории граждан в текущем году, сообщает пресс-служба областной администрации.

"До конца года планируется приобрести еще 88 квартир для детей-сирот на первичном рынке в городах Елец, Грязи и Чаплыгин, а также в Елецком, Лев-Толстовском, Тербунском, Хлевенском и Краснинском районах Липецкой области. Вчера 40 детей-сирот уже получили ключи от новых квартир", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что новое жилье оборудовано индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов и отвечает всем современным нормам энергосбережения. В квартирах сделан муниципальный ремонт: установлена сантехника, положена плитка и наклеены обои. В настоящее время специалисты регионального управления ЖКХ помогают новоселам заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями, консультируют по возникшим вопросам.

Пресс-служба добавляет, что глава администрации Липецкой области Олег Королев уделяет особое внимание тому, чтобы молодые люди с трудной судьбой, ответственность за которых взяло на себя государство, получали собственные квартиры.

"Нам и далее необходимо, увеличивая объемы вводимого жилья, обеспечивать более широкую его доступность. Особенно молодым и многодетным семьям, детям-сиротам. То есть обеспечивать поддержку наиболее незащищенных слоев населения", — цитирует пресс-служба Королева.

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