Москалькова готова выехать в Чечню для проверки данных о преследовании геев

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что у нее не хватает конкретики для продолжения проверки сообщений о преследованиях геев в Чечне, но готова поехать туда и разобраться.

В четверг омбудсмен выступила на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Она затронула тему расследования по публикациям "Новой газеты" о преследованиях гомосексуалистов в Чечне. Она напомнила, что направила запросы в Генпрокуратуру, Следственный комитет, МВД, прокуратуру Чечни, и от всех ведомств поступили отрицательные ответы: обращений по этому поводу к правоохранителям зарегистрировано не было.

"Сегодня я обращаюсь к заявителю: препятствие моей дальнейшей проверке — это отсутствие имен, фамилий, конкретных данных. У меня есть возможность лично выехать, запросить, посмотреть документы — действительно ли не было регистрации (обращений), что я и хочу сделать", — сказала Москалькова на заседании.

Она подчеркнула, что закон о защите свидетелей, потерпевших и других участников уголовного процесса создает возможность конфиденциальности, охраны, чтобы защитить людей, если они боятся сообщить о преступлениях.

"У меня возникают подозрения, что это провокация, что это ложный донос… Я сегодня еще не готова сделать эти выводы, но выводы нужно делать — действительно люди пострадавшие или кто-то хочет спекулировать на этом", — добавила Москалькова.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорится о массовом задержании в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. СМИ утверждает, что задержано более сотни мужчин, некоторые из них погибли. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал ложью публикацию в "Новой газете" и заявил, что в Чечне у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

В свою очередь Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что органы внутренних дел проверят информацию о якобы преследовании мужчин нетрадиционной ориентации в Чечне.