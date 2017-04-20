Москалькова готова выехать в Чечню для проверки данных о преследовании геев

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что у нее не хватает конкретики для продолжения проверки сообщений о преследованиях геев в Чечне, но готова поехать туда и разобраться.
"Сегодня я обращаюсь к заявителю: препятствие моей дальнейшей проверке — это отсутствие имен, фамилий, конкретных данных. У меня есть возможность лично выехать, запросить, посмотреть документы — действительно ли не было регистрации (обращений), что я и хочу сделать", — сказала Москалькова на заседании.
"У меня возникают подозрения, что это провокация, что это ложный донос… Я сегодня еще не готова сделать эти выводы, но выводы нужно делать — действительно люди пострадавшие или кто-то хочет спекулировать на этом", — добавила Москалькова.
В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорится о массовом задержании в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. СМИ утверждает, что задержано более сотни мужчин, некоторые из них погибли. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал ложью публикацию в "Новой газете" и заявил, что в Чечне у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что органы внутренних дел проверят информацию о якобы преследовании мужчин нетрадиционной ориентации в Чечне.