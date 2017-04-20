Скворцова рассказала о платном и безвозмездном донорстве в России

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Число платных доноров в России сократилось в три раза за три года, а треть регионов полностью перешли на безвозмездное донорство, сказала журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Сегодня мы проводим национальный День донора. День привлекает внимание наших граждан к необходимости развивать безвозмездное донорство как гуманитарный вклад в развитие здоровья населения нашей страны. За прошлый год у нас число доноров превысило 1,4 миллиона человек. Важно отметить, что безвозмездное донорство — это 98% доноров. Буквально за последние три года число платных доноров сократилось в три раза, и у нас уже 33% всех регионов, то есть треть, перешли на полностью безвозмездное донорство", — сказала министр.

По словам Скворцовой, в стране увеличилось число профессиональных доноров, сдающих кровь не в первый раз. Выросло и число тех, кто сдает клетки крови: в 16 раз за последние три года, благодаря чему удается полностью покрыть потребности населения в крови.

"К нашим задачам относится развитие производств препаратов крови, потому что сегодня на российском рынке только 10% всех препаратов, которые мы имеем, российские. Все остальное — завозное из других стран… Мы готовим стратегию по развитию службы крови, которая будет направлена на развитие и плазменного донорства, и развитие производств самых современных препаратов", — добавила Скворцова.

Она отметила, что в Мобильном центре заготовки крови, который работает рядом со зданием Минздрава, уже сдали кровь больше 20 сотрудников министерства. Также на акцию откликнулись сотрудники других федеральных ведомств, расположенных рядом: Генпрокуратуры и ФНС.