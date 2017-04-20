Движение транспорта ограничено в центре и Новой Москве

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Из-за проведения строительных и инженерных работ ограничено движение на Никитском бульваре и в Мерзляковском переулке, а также на дублере Боровского шоссе в поселении Марушкинское (Троицкий и Новомосковский административные округа). Об этом сообщает mos.ru.

С 14 по 30 апреля ограничено движение по одной полосе на участке Никитского бульвара от пересечения с улицей Большой Никитской до дома 15/16.

С 30 апреля по 30 мая будет частично недоступна одна полоса на участке Никитского бульвара от дома 15/16 до площади Арбатские Ворота, а также у дома 8/1, строения 1 по Мерзляковскому переулку.

С 15 апреля до 25 июля круглосуточно ограничено движение по одной полосе в обоих направлениях на дублере Боровского шоссе в районе пересечения с улицей Привольной (поселение Марушкинское ТиНАО).