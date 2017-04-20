Кадыров пообещал выселять из Чечни тех, кто помогает боевикам

ПЯТИГОРСК, 20 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Жителей Чечни, которые оказывают помощь родственникам-боевикам, будут выселять из республики, сообщил в интервью RT глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, эти люди — "соучастники терроризма". Кадыров отметил, что в республике приветствуют поступки тех, кто помогает властям задерживать боевиков.
Накануне президент Владимир Путин обсудил с главой республики борьбу с терроризмом. В частности, глава государства напомнил о нападении на часть Росгвардии и заметил, что не все вопросы безопасности еще решены.
Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев обращал внимание на то, что международные террористы наращивают вербовку боевиков и пропаганду своей идеологии на Северном Кавказе, в регионе активизировалось финансируемое из-за рубежа бандподполье.