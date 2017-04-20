В ГД рассказали, когда примут закон о наказании за создание "групп смерти"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Законопроект о введении уголовной ответственности за склонения к суициду и создание "групп смерти" будет принят в весенний сессию — до середины июля, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Закон будет принят в весеннюю сессию, и мы уверены в том, что после того, как он начнет работать, он даст реальную возможность сохранения и спасения жизни детей", — заявила Яровая журналистам.
Документ дополняет Уголовный кодекс новыми статьями 110.1 "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства", 110.2 "Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства" и 151.5 "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего". Максимальное наказание за эти составы может составить до шести лет лишения свободы.
Примечанием к проектируемой статье 110.2 предусмотрен механизм освобождения от уголовной ответственности в случаях добровольного отказа от противоправной деятельности и способствования раскрытию преступлений этой категории.
Предварительное следствие по таким делам будут вести следователи Следственного комитета России.