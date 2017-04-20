1 мая в "Сокольниках" откроются три выставки

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. С 1 по 31 мая в музее "Билет в СССР" в "Сокольниках" будут работать три новые выставки, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Экспозиция "Ароматы войны и победы" познакомит посетителей с оригинальными духами и одеколонами времен Великой Отечественной войны. В первый день ее работы в музее прочтут лекцию, посвященную истории парфюмерии.

На выставке "Парады физкультурников" представят костюм участницы парада 12 августа 1945 года, а экспозиция "Веселые картинки" будет посвящена одноименному детскому журналу. Гости смогут увидеть старые номера журнала, который издается уже более полувека, а также выяснят, кто входил в "Клуб веселых человечков".

Музей открыт со вторника по пятницу с 11:00 до 21:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 22:00, понедельник — выходной.