По Тверскому бульвару пройдет весенний парад

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. В пятницу, 21 апреля, в столице в рамках фестиваля "Пасхальный дар" состоится праздничный весенний парад. Его участники в необычных шляпах и с яркими зонтиками пройдут по Тверскому бульвару. Об этом сообщает сайт mos.ru.

Желающих принять участие в параде ждут в 14:00 около памятника Тимирязеву у Никитских Ворот. Дальше гости мероприятия пройдут вверх по Тверскому бульвару к Тверской улице, в сопровождении музыкантов джазового оркестра New Life Brass имени Тимофея Докшицера. Организаторы готовы предоставить временный карнавальный реквизит — шляпы и зонтики.

Фестиваль "Пасхальный дар" продлится до 23 апреля. На 24 площадках в центре Москвы можно будет попробовать необычные блюда и традиционные пасхальные угощения, а также купить сувениры. В городских парках состоятся выступления творческих коллективов, театрализованные представления, выставки, экскурсии, разнообразные мастер-классы и открытые тренировки.