Более тысячи праздничных плакатов украсят Москву к 9 Мая

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Более тысячи тематических плакатов и цифровых билбордов украсят Москву ко Дню Победы, сообщается на сайте mos.ru.

На плакатах, которые начнут появляться по всему городу с 27 апреля, можно будет увидеть портреты маршалов Победы, кадры военной хроники, детские рисунки, посвященные 9 Мая.

На улицах города также разместят плакаты, на которых можно будет увидеть кадры военной хроники, в том числе с парада на Красной площади в 1945 году. Они будут сопровождаться цитатой из песни "День Победы": "Этот день мы приближали как могли…"