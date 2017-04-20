В метро установили красные ящики для предложений и пожеланий

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. На станциях Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой и Каховской линий в кассовых залах установили ящики для обратной связи, в которых пассажиры могут оставлять предложения и пожелания по работе подземки, сообщает сайт mos.ru.
В настоящее время на 30 станциях установлено 47 красных ящиков, оформленных в фирменном стиле "Московского транспорта". К ним прикреплены отрывные листы, где в специальных графах можно оставить пожелания или предложения, указать контакты для обратной связи, дату, время и название станции.
"Все обращения пассажиров будут обработаны и переданы в соответствующие службы Московского метрополитена. На письма, которые имеют обратный адрес, обязательно будет дан официальный ответ", — отметили в пресс-службе московского метрополитена.
Создание нового удобного канала связи позволит реализовывать наиболее интересные предложения граждан и получать отклик на действующие пассажирские сервисы.
Также на 12 станциях метро и на пяти станциях МЦК работают стойки "Живое общение". Сотрудники метрополитена помогут построить маршрут, расскажут о тарифах на проезд и пересадках на наземный транспорт.
Оставить обращение по всем видам городского транспорта можно и через контакт-центр по телефону: 8 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного телефона), а также на сайте transport.mos.ru.
Красные ящики для обратной связи установлены на станциях:
— "Речной вокзал";
— "Водный стадион";
— "Войковская";
— "Технопарк";
— "Каширская" (Замоскворецкая линия);
— "Каширская" (Каховская линия);
— "Кантемировская";
— "Царицыно";
— "Орехово";
— "Домодедовская";
— "Красногвардейская";
— "Алма-Атинская";
— "Планерная";
— "Сходненская";
— "Тушинская";
— "Спартак";
— "Щукинская";
— "Октябрьское Поле";
— "Беговая";
— "Улица 1905 года";
— "Баррикадная";
— "Пушкинская";
— "Кузнецкий Мост";
— "Пролетарская";
— "Волгоградский проспект";
— "Текстильщики";
— "Кузьминки";
— "Лермонтовский проспект";
— "Жулебино";
— "Котельники".