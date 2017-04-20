В метро установили красные ящики для предложений и пожеланий

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. На станциях Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой и Каховской линий в кассовых залах установили ящики для обратной связи, в которых пассажиры могут оставлять предложения и пожелания по работе подземки, сообщает сайт mos.ru.

В настоящее время на 30 станциях установлено 47 красных ящиков, оформленных в фирменном стиле "Московского транспорта". К ним прикреплены отрывные листы, где в специальных графах можно оставить пожелания или предложения, указать контакты для обратной связи, дату, время и название станции.

"Все обращения пассажиров будут обработаны и переданы в соответствующие службы Московского метрополитена. На письма, которые имеют обратный адрес, обязательно будет дан официальный ответ", — отметили в пресс-службе московского метрополитена.

Создание нового удобного канала связи позволит реализовывать наиболее интересные предложения граждан и получать отклик на действующие пассажирские сервисы.

Также на 12 станциях метро и на пяти станциях МЦК работают стойки "Живое общение". Сотрудники метрополитена помогут построить маршрут, расскажут о тарифах на проезд и пересадках на наземный транспорт.

Оставить обращение по всем видам городского транспорта можно и через контакт-центр по телефону: 8 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного телефона), а также на сайте transport.mos.ru.

Красные ящики для обратной связи установлены на станциях:

— "Речной вокзал";

— "Водный стадион";

— "Войковская";

— "Технопарк";

— "Каширская" (Замоскворецкая линия);

— "Каширская" (Каховская линия);

— "Кантемировская";

— "Царицыно";

— "Орехово";

— "Домодедовская";

— "Красногвардейская";

— "Алма-Атинская";

— "Планерная";

— "Сходненская";

— "Тушинская";

— "Спартак";

— "Щукинская";

— "Октябрьское Поле";

— "Беговая";

— "Улица 1905 года";

— "Баррикадная";

— "Пушкинская";

— "Кузнецкий Мост";

— "Пролетарская";

— "Волгоградский проспект";

— "Текстильщики";

— "Кузьминки";

— "Лермонтовский проспект";

— "Жулебино";

— "Котельники".