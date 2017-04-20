Улицу в Москве назовут в честь первого маршала РФ Игоря Сергеева

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Одну из улиц столицы назовут в честь первого и единственного маршала Российской Федерации — Игоря Сергеева. Новое название получит Проектируемый проезд № 6390 в районе Кунцево — между Ярцевской и Молодогвардейской улицами. Об этом сообщает портал mos.ru.

Инициативу создать новый топоним проявил Клуб военачальников России. Идею поддержала городская межведомственная комиссия по наименованию под председательством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова.

На Кунцево выбор пал по очень причине того, что маршал жил в этом районе.

Игорь Дмитриевич Сергеев (1938-2006) — российский государственный и военный деятель. С 1997 по 2001 год он занимал пост министра обороны Российской Федерации. На протяжении своей воинской карьеры Сергеев занимался развитием системы противоракетной обороны страны, проблемами стратегической стабильности.