Для строителей Амурского ГПЗ организовали "горячую линию"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 апр — РИА Новости. "Горячая линия" для оперативного мониторинга ситуации на всех объектах строительства организована для работников Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), говорится в информации пресс-центра проекта.

"Прием звонков осуществляет специальная группа, перед которой стоит задача по контролю исполнения требований законодательства в подрядных и субподрядных организациях. В частности, речь идет о своевременной выплате заработной платы, соблюдении социально-бытовых условий, режима внутри периметра строительных площадок и компактного проживания работников",- сообщает пресс-центр проекта "Строительство Амурского ГПЗ".

Все работники, участвующие в строительстве объектов Амурского ГПЗ, по бесплатному номеру 8-800-222-04-84 могут сообщить о любых фактах нарушения законодательства и собственных прав. Информация принимается с 10 до 22 часов по местному времени как в открытой, так и анонимной форме. Обработка сообщений начинается незамедлительно.

Строительство Амурского ГПЗ в районе города Свободный Амурской области началось в октябре 2015 года, ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год. ГПЗ будет крупнейшим в мире производителем гелия. На предприятие по газопроводу "Сила Сибири" будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, создаваемых "Газпромом" в рамках реализации Восточной газовой программы.