Sputnik и ВГТРК показали военные хроники Сирии в Бухаресте

Экспозиция Сирия. Фотохроники войны в Российском центре науки и культуры в Бухаресте

Экспозиция Сирия. Фотохроники войны в Российском центре науки и культуры в Бухаресте

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. На площадке Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Бухаресте открылась экспозиция "Сирия. Фотохроники войны", включившая работы фотокорреспондентов новостного агентства и радио Sputnik и операторов ВГТРК. Выставка рассказывает о военном конфликте в Сирии в 2015 — 2016 годах. В объективе журналистов Sputnik и ВГТРК трагическая история страны дана сквозь призму людских судеб, разрушенных войной. Фотоистории также включат рассказ о жизни авиабазы Хмеймим и работе российских ВКС в ходе антитеррористической операции.

© Фото : Global Times Sputnik начинает сотрудничество с китайским Global Times Online Среди авторов экспозиции — титулованные журналисты Sputnik Валерий Мельников, Илья Питалев, Михаил Алаеддин, Михаил Воскресенский, и телеоператоры съемочной группы ВГТРК Виктор Приходько и Александр Пушин.

Выставка организована при поддержке Россотрудничества и продлится до 9 мая, вход свободный. Часть экспозиции будет представлена в формате наружной выставки вокруг здания РЦНК.

© Sputnik / Оксана Олейник Экспозиция "Сирия. Фотохроники войны" в Российском центре науки и культуры в Бухаресте © Sputnik / Оксана Олейник Экспозиция "Сирия. Фотохроники войны" в Российском центре науки и культуры в Бухаресте

"Благодаря представленным на выставке фотографиям зрители разных стран могут увидеть то, что в действительности происходило в Сирии в 2015-2016 годах: на военных базах и в жилых кварталах, с солдатами и с мирным населением сирийских городов. Это документальная фотография, отражающая реальность. Не случайно выставка называется "Сирия. Фотохроники войны": фотографы Sputnik и ВГТРК были непосредственными участниками событий, работая здесь и сейчас", — отметила куратор выставки от информационного агентства и радио Sputnik Оксана Олейник.

Руководитель представительства Россотрудничества в Румынии, советник Посольства РФ Наталья Муженникова сказала на открытии выставки: "Устроив данную выставку совместно с агентством Sputnik, мы хотим показать нашим румынским партнерам всю хрупкость мира и сложность его достижения. Мы убеждены, что лишь общими усилиями нам удастся искоренить терроризм в Сирии, вернуть страну к мирной жизни и привести противоборствующие стороны к конструктивному политическому диалогу".

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