В Саратове похоронное бюро строит школу

САРАТОВ, 19 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Муниципальное предприятие "Ритуал" на основе договора о совместной деятельности с застройщиком участвует в строительстве школы на 825 мест в Новосоколовогорском микрорайоне Саратова, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе городской администрации.

По словам собеседника агентства, "Ритуал" заключил соответствующий договор для приобретения в муниципальную собственность здания школы и обеспечения строительства и ввода в эксплуатацию этого объекта в установленные сроки.

"Участие муниципальной организации в договоре о совместной деятельности позволяет осуществлять контроль осуществления всех этапов строительства школы и качества выполнения этих работ", — сообщил он.

По его словам, "Ритуал" планирует привлечь для строительства кредитные ресурсы. "С учетом положительной кредитной истории и финансовых показателей деятельности муниципального предприятия условия кредитования являются оптимальными", — сказал собеседник.

Он добавил, что новая школа строится в рамках муниципальной программы развития образования на 2017-2020 годы.

Как сообщается на сайте госзакупок, "Ритуал" назначил на 2 мая проведение электронного аукциона на привлечение невозобновляемой кредитной линии с лимитом 325 миллионов рублей на срок до 31 декабря 2017 года по ставке не выше 14% годовых. Согласно документации, кредит заемщик намерен направить на финансирование участия в строительстве и вводе в эксплуатацию школы на 825 мест в Новосоколовогорском микрорайоне №1 в Саратове.