На Российском интернет-форуме представили портал поставщиков Москвы

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Столичный портал поставщиков представили на Российском интернет-форуме (РИФ+КИБ — 2017). Об этом сообщает портал mos.ru.

"Город совершенствует и актуализирует инструменты для комфортной работы обычного пользователя в онлайн-формате. Портал поставщиков как один из таких инструментов предоставляет широкие возможности поиска и анализа закупок, заблаговременного планирования участия, адресного оповещения о закупках, что существенно экономит время на выбор нужных процедур", — отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Городской ресурс позволяет в режиме онлайн посмотреть каталог товаров и услуг, сопоставить стоимость предлагаемой поставщиками продукции и запланировать участие в торгах. Для облегчения работы с ресурсом наименования и характеристики оферт приведены к единообразию. В дальнейшем планируется интегрировать портал с единым реестром субъектов малого и среднего бизнеса Федеральной налоговой службы России, а также найти новые формы взаимодействия в сегменте B2B и расширить круг поставщиков.

На данный момент на портале уже зарегистрированы 49 тысяч поставщиков из 80 субъектов Федерации. 220 тысяч контрактов заказчики Москвы заключили именно благодаря размещенным на портале офертам. Суммарный объем заключенных здесь контактов в 2016 году составил 18,6 миллиарда рублей.