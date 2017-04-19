В СПЧ раскритиковали идею изменить Конституцию

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод заявил, что выступает против идеи внесения изменений в Конституцию для лишения террористов гражданства: это не только не поможет в борьбе с террористической угрозой, но и откроет впоследствии лазейку для лишения гражданства других групп граждан — например, отнесенных к "иностранным агентам".

Лидеры четырёх думских фракций во вторник внесли в Госдуму законопроект, согласно которому основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ будет являться осуждение лица за преступления террористического характера. В среду первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов предложил подумать над тем, чтобы внести в Конституцию пункт о возможности лишения российского гражданства, а не только его отзыва.

"Я категорически против изменений Конституции. Правильнее было бы соблюдать тот массив прав и обязанностей, которые заложены уже в действующей конституции", — заявил Брод РИА Новости, комментируя идею депутата. Он уточнил, что действующая российская Конституция является прогрессивной, но пока, к сожалению, "оторвана от жизни" в том смысле, что не все ее положения соблюдаются.

"То, что предлагается изменить Конституцию и закрепить право лишать гражданства людей, осужденных за терроризм, опять же откроет лазейку для других нововведений: кому-то захочется лишать гражданства "иностранных агентов", кто-то затем скажет, что нужно лишать гражданства и другие категории граждан, и этому не будет предела", — добавил член СПЧ.

Правозащитник отметил, что расценивает подобные предложения по изменению Конституции как правовой нигилизм и неуважение к основному закону. Он не считает, что избавиться от терроризма помогут лишение гражданства или угроза смертной казни, идеи о введении которой звучат на фоне возросшей террористической угрозы.

Брод уточнил, что для противодействия терроризму существует отработанный годами в разных странах инструментарий, включающий и вопросы просвещения граждан, и решение социальных проблем, и усиление работы профильных подразделений. "Ни смертная казнь, ни лишение гражданства своих граждан или граждан, которые приехали к нам, не будут действенной преградой для терроризма", — убежден правозащитник.