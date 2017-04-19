В СПЧ раскритиковали идею изменить Конституцию

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод заявил, что выступает против идеи внесения изменений в Конституцию для лишения террористов гражданства: это не только не поможет в борьбе с террористической угрозой, но и откроет впоследствии лазейку для лишения гражданства других групп граждан — например, отнесенных к "иностранным агентам".
"Я категорически против изменений Конституции. Правильнее было бы соблюдать тот массив прав и обязанностей, которые заложены уже в действующей конституции", — заявил Брод РИА Новости, комментируя идею депутата. Он уточнил, что действующая российская Конституция является прогрессивной, но пока, к сожалению, "оторвана от жизни" в том смысле, что не все ее положения соблюдаются.
"То, что предлагается изменить Конституцию и закрепить право лишать гражданства людей, осужденных за терроризм, опять же откроет лазейку для других нововведений: кому-то захочется лишать гражданства "иностранных агентов", кто-то затем скажет, что нужно лишать гражданства и другие категории граждан, и этому не будет предела", — добавил член СПЧ.
Брод уточнил, что для противодействия терроризму существует отработанный годами в разных странах инструментарий, включающий и вопросы просвещения граждан, и решение социальных проблем, и усиление работы профильных подразделений. "Ни смертная казнь, ни лишение гражданства своих граждан или граждан, которые приехали к нам, не будут действенной преградой для терроризма", — убежден правозащитник.