Кузнецова заявила о росте числа обращений к детским омбудсменам

БЕЛГОРОД, 19 апр — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила беспрецедентный рост количества обращений к детским омбудсменам по всей России.

"По результатам мониторинга обращений граждан мы отмечаем, с одной стороны, беспрецедентный рост количества обращений в аппарат уполномоченных, как федерального, так и региональных уполномоченных. И с другой стороны, значительное увеличение числа проблем, решение которых находится на стыке ведомств", — сказала Кузнецова во время открытия XIV Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

В пресс-службе омбудсмена уточнили, что в 2016 году в аппарат поступило около 1,3 тысячи обращений граждан, в то время как за три месяца 2017 года — уже более 2 тысяч обращений.

В Белгороде стартовал двухдневный XIV Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, в ходе которого будут проработаны самые болезненные вопросы из сферы защиты прав детей, включая влияние негативного интернет-контента, профилактику суицидов и поддержку приемных семей, сообщила пресс-служба детского омбудсмена.

В работе форума примут участие детские омбудсмены всех субъектов РФ, а также представители профильных министерств и ведомств, НКО, эксперты и волонтеры.