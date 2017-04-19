Кузнецова заявила о росте числа обращений к детским омбудсменам

БЕЛГОРОД, 19 апр — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила беспрецедентный рост количества обращений к детским омбудсменам по всей России.
В пресс-службе омбудсмена уточнили, что в 2016 году в аппарат поступило около 1,3 тысячи обращений граждан, в то время как за три месяца 2017 года — уже более 2 тысяч обращений.
В Белгороде стартовал двухдневный XIV Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, в ходе которого будут проработаны самые болезненные вопросы из сферы защиты прав детей, включая влияние негативного интернет-контента, профилактику суицидов и поддержку приемных семей, сообщила пресс-служба детского омбудсмена.
В работе форума примут участие детские омбудсмены всех субъектов РФ, а также представители профильных министерств и ведомств, НКО, эксперты и волонтеры.