Все рейсы в аэропорту Липецка отменены из-за непогоды

ВОРОНЕЖ, 19 апр — РИА Новости. Авиакомпании отменили все свои рейсы в международном аэропорту Липецка из-за плохих погодных условий, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Ранее сообщалось, что в среду из-за плохих погодных условий задерживался с 9.15 мск вылет в Липецк рейса из "Домодедово". Также задерживался рейс из Липецка в 11.15 мск в Санкт-Петербург.

Для нормальной работы липецкого аэропорта видимость должна составлять 1700 метров, нижний край облачности — 120 метров. Днем видимость составляла 1 тысячу метров, нижний край облачности — 90 метров. В настоящий момент в районе аэропорта сильный ветер с порывами до 17 метров.

"По метеоусловиям все рейсы отменены", — сказал представитель аэропорта.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, отменены два рейса на вылет — в Москву ("Домодедово") и Санкт-Петербург, и два на прилет — из Москвы ("Домодедово") и Санкт-Петербурга.

Накануне спасатели объявили метеопредупреждение в южных областях Центрального федерального округа, где с вечера вторника идет мокрый снег с сильным ветром.