Кузнецова рассказала, как она относится к детским татуировкам

БЕЛГОРОД, 19 апр – РИА Новости. Вопрос о том, можно ли детям делать тату, необходимо адресовать врачам, так как эта процедура может быть опасна для здоровья, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, добавив, что своим детям она бы не стала делать тату.

В соцсетях вызвал активное обсуждение пост молодой мамы, которая попросила у интернет-пользователей помочь выбрать татуировку для своего пятилетнего сына.

"Безусловно, вопросы воспитания ребёнка — в компетенции и ответственности родителей. Что касается тату, давайте посоветуемся с докторами, насколько это безопасно и безвредно для детского организма? Боль, может, есть риск заражения — это вообще оправданно? А если через некоторое время ребёнку не понравится изображение и захочется свести? А вдруг он захочет стать донором, в конце концов?" — сказала Кузнецова РИА Новости, отвечая на вопрос, имеют ли право родители делать тату маленьким детям.

"Лично я, как мама, никогда бы не подумала сделать это со своими детьми", — добавила она.