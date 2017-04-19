Педагоги из Швейцарии высоко оценили техническое оснащение московской школы

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. 18 апреля педагоги и ученики гимназии "Энге" из Цюриха посетили московскую школу № 1560. Для них провели экскурсию и рассказали о новых формах обучения, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Представители делегации высоко оценили как техническое оснащение школы, так и новые методики преподавания.

По словам учителя русского языка швейцарской гимназии Александра Ионова, система образования столицы изменилась в лучшую сторону. "Помимо технологий, изменились еще и формы преподавания. Так как дети здесь учатся без звонков, то они сами вместе с преподавателем смотрят, как долго они занимаются определенной темой", — отметил он.

Ученики московской школы выступили в роли переводчиков, а также рассказали иностранным гостям, как у них проходят уроки.