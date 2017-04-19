Алексей Немов: "Без поражений не бывает побед"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Второй тур международного вокального конкурса "Ты супер!" набирает обороты. По условиям следующего этапа в полуфинал попадают только четыре участника, которых выберет каждый из авторитетного жюри Виктора Дробыша, Маргариты Суханкиной, Ёлки и Стаса Пьехи.

17-летнюю Катю Якубову из Хабаровска члены жюри "Ты супер!" неоднократно называли "золотым самородком" и даже рекомендовали ей написать собственную песню, чтобы раскрыть талант и с этой стороны. Юная вокалистка обещала подумать. Ну а пока девушка выбрала для очередного выступления народную композицию, которую исполнила с невероятной энергией и отдачей, заставив весь зрительный зал танцевать.

Конечно, подобный успех — это результат долгого и кропотливого труда. Пение, пожалуй, можно сравнить с профессиональным спортом, требующим постоянных нагрузок, тренировок и силы воли. Именно поэтому поддержать Катю и рассказать ей о том, как сохранять правильный настрой и боевой дух, пришёл четырёхкратный Олимпийский чемпион-гимнаст Алексей Немов.

"Катя, то, что ты здесь — это уже победа, с которой я тебя искренне поздравляю! — сказал Алексей конкурсантке. — Ты очень талантливый человек. Возможно, на твоём пути будут и поражения. Но ты помни: без них не бывает побед. Я горжусь тобой! Всё будет хорошо!".

© Фото : пресс-служба НТВ Катя Якубова из Хабаровска во время выступления на международном вокальном конкурсе "Ты супер!" © Фото : пресс-служба НТВ Катя Якубова из Хабаровска во время выступления на международном вокальном конкурсе "Ты супер!"

Признанный во всём мире чемпион знает, о чём говорит. Алексей Немов хорошо помнит, как его не оценила судейская комиссия на Олимпийских играх 2004 года в Афинах. Тогда возмущённые зрители свистом, криками и рёвом протестовали против решения комитета и овациями поддерживали спортсмена, не давая выйти на помост следующему атлету. Как прошло выступление Екатерины Якубовой на международном конкурсе "Ты супер!" зрители узнают 22 апреля в 20:00.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и Международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.