В Минздраве объяснили, чем вызваны трудности при согласовании стратегии ЗОЖ

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На этапе межведомственного согласования стратегии формирования здорового образа жизни населения есть проблемы с Минэкономразвития и Минсвязи, заявила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева в ходе XI Всероссийского форума "Здоровье нации — основа процветания России".

"Сейчас она проходит межведомственное взаимодействие (согласование) и как всегда, конечно, у нас проблемы существуют с министерством экономики, с министерством есть связи", — заявила Яковлева.

"Почему? Потому что действительно это проблема в первую очередь формирования здорового образа жизни на межведомственной основе… это в первую очередь информированность населения и образования населения, это и СМИ, и образование, и общественные организации, и волонтеры, и интернет", — добавила замминистра.