В Москве начали сносить торговый комплекс "Гесплей" на Матвеевском рынке

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Московские приставы начали снос торгового комплекса "Гесплей" – основного здания на Матвеевском рынке, чья площадь превышает 2 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости в среду представитель УФССП по столице.

"В управлении приставов есть исполнительное производство о сносе здания по улице Матвеевская, дом 1: принадлежащего должнику ТК "Гесплей", расположенного на территории Матвеевского рынка. Утром в среду к сносу приступили, но это процесс как минимум еще нескольких дней", — заявили в ведомстве.

Никаких проблем с началом сноса у рабочих не возникло, отметили в УФССП.