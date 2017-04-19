Врио главы Прикамья поручил устранить дискриминацию матерей-одиночек

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников поручил внести поправки в получивший резонанс закон о стимулировании рождения первых детей в семье, сообщили в пресс-службе главы региона.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова раскритиковала поправки к закону Пермского края "Об охране, семьи, материнства, отцовства и детства", согласно которым матери-одиночки не могут рассчитывать на пособие.

По информации пресс-службы губернатора Пермского края, в среду Решетников провел заседание краевого правительства, которое открыл рассмотрением активно обсуждаемого общественностью и СМИ закона, направленного на стимулирование рождения первых детей в семье.

"Я считаю, что эта норма, по меньшей мере, неоднозначна, поэтому подготовьте и внесите на рассмотрение в законодательное собрание поправки в закон, которые устранят эту дискриминацию", — приводит пресс-служба слова Решетникова.