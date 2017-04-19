Отказы от российского гражданства носят единичный характер, заявили в МВД

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Отказы от гражданства РФ носят единичный характер, сообщила начальник ГУВМ МВД России Ольга Кириллова.

"Отказы от гражданства РФ носят единичный характер", — сказала Кириллова.

В свою очередь, замначальника управления Валентина Казакова заявила, что тенденция роста приобретения гражданства за последние пять лет продолжает увеличиваться. Так, в 2016 году гражданство РФ приобрели более 265 тысяч человек.

"Что касается желания выезжать, то, как правило, граждане РФ выезжают временно для работы и это как раз показывает тенденция тех уведомлений, которые к нам обращаются по второму гражданству, либо по виду на жительство за рубежом. Конечно, уезжает гораздо меньше", — сказала Казакова.