В России стартует пятая сессия студенческого конкурса "Битва умов"

МОСКВА, 19 апреля — РИА Новости. Пятая сессия интеллектуального конкурса "Битва умов" для студентов-старшекурсников российских вузов открывается 24 апреля. Организатором мероприятия выступает компания "Иннопрактика".

В этом году проект начинает свое развитие в регионах России. В апреле-июне новая сессия конкурса, посвященная "Интернету вещей", соберет студентов третьих-шестых курсов Южного, Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов России.

"В ходе проекта конкурсанты объединятся в междисциплинарные команды, примут участие в тимбилдинге и мастер-классе по основам инновационного предпринимательства и разработают собственные инновационные проекты, направленные на решение актуальных для российского рынка технологических и бизнес-задач," — сообщают организаторы конкурса.

К участию в "Битве умов" приглашаются будущие программисты, инженеры и экономисты. Для инженеров специализации по робототехнике, приборостроению, мехатронике и радиотехнике являются желательными, но не обязательными.

В ходе конкурса состоится двухдневный хакатон — "мозговой штурм" разработчиков, по итогам которого каждая команда представит инновационный и полностью функционирующий прототип устройства с представленной в нем технологией "Интернета вещей".

Конкурс завершится торжественным финалом, в ходе которого команды представят свои инновационные проекты экспертной комиссии из представителей науки, бизнеса, инвестиционных компаний и институтов развития. Победители финала станут обладателями денежных призов, а лучшие из лучших получат возможность прохождения стажировок и обучения в компаниях-партнерах проекта.

Генеральный партнер пятой сессии конкурса — АО "Газпромбанк", специальный партнер — Центр кластерного развития Ульяновской области. Партнерами сессии также выступают Ульяновский наноцентр ULNANOTECH, компания "РуГаджет" и детский технопарк "Кванториум".

Проект "Битва умов" направлен на поиск и развитие талантливой молодежи, формирование у студентов предпринимательских компетенций и навыков эффективной командной работы. За два года существования конкурса в нем приняли участие более 1960 студентов со всей страны.