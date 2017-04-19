Медведев предложил вариант решения проблемы хостелов в жилых домах

Отчет о работе правительства за 2016 год (20)

МЕДВЕДЕВ ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ХОСТЕЛОВ ПОДУМАТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЙ ГОСТИНИЦ ТОЛЬКО НА ПЕРВЫХ ЭТАЖАХ И С СОГЛАСИЯ ВСЕХ ЖИЛЬЦОВ ДОМА

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