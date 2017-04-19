Стало известно, когда Twitter перенесет персональные данные россиян в РФ

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Социальная сеть Twitter перенесет свои базы с персональными данными российских граждан в РФ к середине 2018 года, сообщается на сайте Роскомнадзора.

Соответствующее письмо от вице-президента сервиса микроблогов по вопросам публичной политики в странах Европы, Ближнего Востока и Африки пришло на имя руководителя Роскомнадзора.

"Мы находимся в процессе определения, какая информация о российских гражданах/организациях, вовлеченная в коммерческие отношения Twitter в России, может быть выделена для хранения в Российской Федерации. Мы полагаем, что будем в состоянии направить эти коммерческие данные в Россию к середине 2018 года и уведомить вас об этом к данному сроку", — цитирует надзорное ведомства текст письма.

Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей закона на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокироваться. Законом также предусмотрено, что Роскомнадзор будет проводить проверки компаний на предмет соблюдения закона и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода.