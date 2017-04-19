Медведев о повышении зарплат россиян: власти предпринимают все усилия

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Власти предпринимают все усилия, изыскивают дополнительные ресурсы, чтобы добиться повышения зарплат россиян, в первую очередь тех, кто работает в сфере образования, здравоохранения и культуры, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Экономическая ситуация последних лет сказалась на них негативно. Зарплаты в стране – невысокие. И мы предпринимаем усилия для того, чтобы исправить ситуацию. Ищем дополнительные ресурсы, чтобы помочь тем, кто зарабатывает мало", — сказал Медведев, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.

По его словам, в первую очередь, это касается повышения зарплат тех, кто работает в сфере образования, здравоохранения и культуры, что было заложено в президентских "майских указах".

"Мы эту работу продолжим. И в любом случае выйдем на показатели, которые определены в указах. Прошу регионы и коллег-депутатов активнее участвовать в этой работе", — сказал премьер.

Президент РФ подписал "майские указы" в день своего вступления в должность главы государства 7 мая 2012 года. Указы содержали параметры, на которые экономика РФ должна выйти в течение его президентского срока, в том числе среди них был указ о повышении заработной платы бюджетников до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году. Это увеличивало нагрузку на региональные бюджеты, из которых финансируются такие расходы, поэтому позже срок исполнения указа был "растянут" до 2018 года.