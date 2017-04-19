Медведев предложил в ГД обсудить индексацию пенсий работающих пенсионеров

Отчет о работе правительства за 2016 год (16)

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Госдуме и правительству РФ необходимо вместе обсудить социальные и экономические последствия для дальнейшей индексации пенсий работающим пенсионерам и принять взвешенное решение по этому вопросу, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Знаю, что у коллег-депутатов от коммунистической партии есть вопрос относительно дальнейшей индексации пенсий работающим пенсионерам. Давайте обсудим социальные и экономические последствия этого", — сказал Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за 2016 год.