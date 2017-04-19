Нужны новые меры по поддержке семей, заявил Медведев

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Поддержка семей в России должна быть продолжена, для этого нужно разработать новые меры, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, представляя в Госдуме отчет о деятельности кабмина за прошедший год.

Премьер подчеркнул, что более 10 лет назад Россия вплотную занялась демографией. "Ситуация тогда, напомню, казалась непреодолимой. Это было следствие бесконечных демографических ям, гибели миллионов людей в ХХ веке, тех катастроф, которые страна пережила. В России сейчас живет 146,8 миллиона человек (по предварительной оценке Росстата). Конечно, в эту цифру внесло свой вклад возвращение Крыма в состав России. Но по рождаемости мы обогнали многие европейские страны. И это результат, в том числе и принимаемых нами мер — прежде всего материнский капитал, ежемесячные выплаты на третьего ребенка, предоставление земельных участков, решение проблем детских садов, создание условий для работающих матерей", — отметил Медведев.

"Но впереди у нас – решение еще одной проблемы. Сейчас в детородный возраст вошло поколение родившихся на рубеже 90-х годов. Людей этого поколения, к сожалению, действительно, меньше, чем предыдущих. И прогнозы не самые благоприятные. Но мы показали, что любые негативные тренды, тенденции можно переломить. Для этого нужно продолжать поддержку семей, использовать не только те меры, которые себя зарекомендовали, но и принимать новые. И я уверен, что вместе с регионами мы сможем разработать такие меры", — сказал премьер.

По его словам, принимаемые меры работают, и в целом Россия двигается вперед. "Сегодня наша задача – помочь этому движению. Чтобы каждое решение в экономике приводило к конкретным изменениям в жизни человека. Именно на это была направлена вся работа правительства в прошлом году. Ведь мы все прекрасно понимаем, что в повседневной жизни люди ни о каких рейтингах не думают. А думают о тех проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются каждый день. Когда платят высокую за коммуналку или ипотеку берут, когда не могут попасть к нужному врачу или записать ребенка в хорошую школу", — пояснил глава правительства.

Премьер считает неплохим результатом, достигнутым за последние несколько лет, увеличение продолжительности жизни. "С 2006 года, почему мы берем именно 2006 год — именно в том период мы начали реализовывать первый национальный проект — она выросла на 6 лет. И достигла почти 72 лет (71,9). Это – самый высокий показатель за всю историю страны", — отметил он.

"Человек живет дольше и лучше, если редко болеет. Когда он может заниматься любимым делом. Строить планы для себя и своей семьи, получать стабильный доход. Наконец, когда у человека достойная старость и нет препятствий, чтобы быть активным. Не просто доживать, а жить полноценной жизнью. Мы понимаем, что пока реальная картина от этого довольно далека. Но чтобы такие возможности появились у каждого человека, чтобы у нас было больше здоровых, благополучных и счастливых людей – мы активно занимаемся сферами, которые непосредственно влияют на жизнь людей", — подчеркнул Медведев.