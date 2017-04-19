Роскомнадзор решил не блокировать ресурс Sports.ru

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Роскомнадзор не будет блокировать спортивный ресурс Sports.ru, в отношении которого было вынесено требование Мосгорсуда о возможном нарушении авторских прав "Матч ТВ": в настоящее время ресурс не транслирует пиратский контент, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Мосгорсуд по требованию телеканала "Матч ТВ" постановил принять обеспечительные меры по блокировке спортивного ресурса Sports.ru за возможное нарушение авторских прав, а именно за размещение на сайте контента телеканалов "Наш Футбол" и "НТВ-Плюс Спорт Плюс".

"Предваряя вопросы журналистов, и Дмитрий Николаевич Чернышенко (председатель правления холдинга "Газпром-Медиа") сидит в зале, и наверняка всех интересует: сегодня прошла новость, что Роскомнадзор скоро заблокирует ресурс Sports.ru, в отношении которого было требование Московского горсуда. Коллеги, мы не стремится всех заблокировать, нам важно, чтобы пиратский контент удалялся. Мы отмониторили ресурс Sports.ru — оба канала "Наш Футбол" и "НТВ-Плюс Спорт Плюс" в настоящее время на ресурсе не транслируются, и ресурс заблокирован не будет. Он один из крупнейших по посещаемости, поэтому коллег из СМИ успокаиваем: работаем, и когда к нашим требованиям относятся внимательно, соответственно мы никого не блокируем", — отметил он в ходе итогового заседания коллегии Роскомнадзора.