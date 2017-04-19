Суд заблокировал часть контента на Sports.ru по требованию "Матч ТВ"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Телеканал "Матч ТВ" добился временной блокировки своих передач на сайте Sports.ru, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

"Суд принял определение о принятии обеспечительных мер. Самого иска о постоянной блокировке контента в суде еще нет", — сказали в пресс-службе.

Обеспечительные меры приняты 14 апреля, таким образом, у телеканала есть еще 10 дней, чтобы подать иск, в противном случае блокировка будет снята.

В определении суда не указано, о каких именно телепередачах идет речь. "Обязать Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и иных лиц прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование объекта авторских и (или) смежных прав… на сайте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://www.sports.ru", — сказано в определении.