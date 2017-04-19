Министр юстиции заявил, что решение ЕСПЧ по Беслану еще не обжаловано

РИА НОВОСТИ. РЕШЕНИЕ ЕСПЧ ПО БЕСЛАНУ ПОКА НЕ ОБЖАЛОВАНО, НА ЭТО ЕСТЬ ЕЩЕ МЕСЯЦ — МИНИСТР ЮСТИЦИИ РФ КОНОВАЛОВ