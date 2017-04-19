"Эхо Москвы" привела все документы в соответствие с законом

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Учредительные документы российской радиостанции "Эхо Москвы" приведены в полное соответствие с требованиями российских законов, заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров во время итогового заседания коллегии ведомства.

Роскомнадзор ранее направлял в адрес "Эха Москвы" письмо о нарушении закона "О СМИ" в части структуры собственности юрлица, 15 февраля радиостанция могла прекратить вещание. Главред радиостанции Алексей Венедиктов пояснял, что претензии "заключаются в новой трактовке закона" об ограничении 20% максимальной доли иностранных акционеров в капитале российских СМИ. Доля акций "Эха Москвы", принадлежащая американской компании EM-Holding, в декабре 2015 года уменьшилась с 34 до 19,92%. В марте Венедиктов заявил, что американские акционеры согласились выйти из учредителей "Эха Москвы", а собственник радио стал на 100% российской компанией.

"Недавняя резонансная ситуация со структурой учредителей "Эха Москвы" благополучно разрешилась буквально на прошлой неделе. В тесном взаимодействии с генеральным директором, главным редактором и юридической службой "Эха Москвы" учредительные документы одной из заметных российских радиостанций были приведены в полное соответствие требованиям закона", — сказал Жаров.

Жаров напомнил, что для обеспечения национальных интересов России в последние годы принят ряд законов, контроль за исполнением которых возложен на Роскомнадзор.

"В числе законодательных новаций — ограничение участия иностранных граждан и компаний в капитале российских СМИ и обязанность редакций уведомлять государство об иностранном финансировании. На момент принятия закона в России насчитывалось около тысячи СМИ, которые имели в своем уставном капитале иностранное участие. В течение года абсолютному большинству СМИ удалось провести реорганизацию. Нам не известен ни один случай, когда крупное СМИ заявило о том, что уходит с рынка из-за того, что не желает соответствовать нормам этого закона", — отметил он.

Как добавил Жаров, все возникающие проблемы Роскомнадзор всегда решал в тесном рабочем контакте с редакциями, шел навстречу СМИ и проводил оперативные консультации.