Патрушев призвал активнее привлекать СМИ к борьбе с вербовкой террористов

СТАВРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в среду призвал активнее привлекать институты гражданского общества, молодежные организации и СМИ к борьбе с пропагандой терроризма.

"Надо вывести на новый качественный уровень профилактическую работу по противодействии идеологии терроризма. Активнее привлекать институты гражданского общества, молодежные студенческие организации, средства массовой информации", — предложил Патрушев на выездном совещании в Ставрополе.

По его словам, в этих целях было бы полезным "наладить взаимодействие с религиозными образовательными учреждениями по вопросам усиления разъяснительной работы об угрозах, которые несут радикальные течения различных конфессий".

"На постоянной основе следует осуществлять меры по адресному профилактическому воздействию на лиц, которые наиболее подвержены или попали под воздействие идеологии терроризма и экстремизма. Среди них могут быть лица, получившие теологическое образование в зарубежных исламских учебных заведениях", — отметил Патрушев.

Особое внимание, считает секретарь СБ, следует уделить постоянному мониторингу интернет-ресурсов, повышению оперативности, выявлению материалов террористического и экстремистского характера.