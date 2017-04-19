Кузнецова заявила о снижении числа лишений родительских прав за пять лет

БЕЛГОРОД, 19 апр – РИА Новости. Количество родителей, лишенных родительских прав, снизилось на 23% за период с 2012 по 2016 год, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"На 23% процента (с 44,1 тысячи до 33,9 тысячи) снизилось численность родителей, лишенных родительских прав", — сказала Кузнецова во время открытия XIV Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

Омбудсмен также добавила, что, несмотря на положительные тенденции, необходимо говорить о разработке "мер, основанных на поддержке, а не на контроле" семей.

В пресс-службе уполномоченного уточнили, что также за последние пять лет на 29% снизилась численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни и здоровью – с 4,6 тысячи до 3,2 тысячи.

В Белгороде стартовал двухдневный XIV Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, в ходе которого будут проработаны самые болезненные вопросы из сферы защиты прав детей, включая влияние негативного интернет-контента, профилактику суицидов и поддержку приемных семей, сообщила пресс-служба детского омбудсмена. В работе форума примут участие детские омбудсмены всех субъектов РФ, а также представители профильных министерств и ведомств, НКО, эксперты и волонтеры.