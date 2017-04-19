Путин отметил востребованность института детских омбудсменов

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XIV Съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, отметив, что широкое общественное внимание к Съезду свидетельствует об актуальности затрагиваемых вопросов и востребованности данного института в России, сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, что данный форум собрал в Белгороде уполномоченных по правам ребенка из многих регионов, представителей профильных министерств и ведомств, СМИ, известных деятелей культуры, науки, педагогов, творческую интеллигенцию.

"Такое широкое общественное внимание убедительно свидетельствует об актуальности обсуждаемых проблем и о востребованности в нашей стране института уполномоченных по правам ребенка. В повестке нынешнего форума – такая важная тема, как "Защита прав ребенка жить и воспитываться в семье как приоритет государственной семейной политики", — говорится в приветствии Путина.

Президент отметил, что за прошедшие годы проделана большая работа для защиты интересов детей, продвижения семейных ценностей и поддержки многодетных семей, усовершенствована нормативно-правовая база в этой сфере.

"Для того, чтобы ваши усилия были максимально эффективны, необходимо наращивать взаимодействие института уполномоченных с органами государственной власти, добровольческими, волонтерскими организациями, в полной мере использовать серьезный потенциал СМИ. Уверен, что нынешний съезд пройдет в творческом ключе, послужит решению серьезных, общественно значимых задач", — добавил Путин.