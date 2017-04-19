В Российской библиотеке для молодежи пройдет хакатон

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Российская государственная библиотека для молодежи приглашает 22 и 23 апреля программистов, аналитиков и менеджеров на хакатон, сообщает сайт mos.ru.

За два дня участники хакатона, объединившись в команды, придумают и создадут мобильные библиотечные приложения. При оценке работ экспертами будет учитываться техническая грамотность программного решения, а также креативность и удобство использования.

Принять участие в хакатоне могут молодые люди до 35 лет, обучающиеся программированию или уже работающие в этой сфере. Число членов команды не должно превышать четырех человек.

Все участники получат памятные грамоты, победители — призы.

Хакатон в Российской государственной библиотеке для молодежи станет частью акции "Библионочь".