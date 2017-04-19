В Москве пройдет фестиваль "Дни авангарда"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. С 21 по 23 апреля в столице пройдет городской фестиваль "Дни авангарда". Москвичи смогут побывать на дневных и ночных экскурсиях, лекциях, мастер-классах, концертах и спектаклях. Об этом сообщает сайт mos.ru.

Мероприятия пройдут в знаковых сооружениях эпохи авангарда — Доме-коммуне Наркомфина, Культурном центре ЗИЛ, бывшем хлебозаводе № 9, Хавско-Шаболовском жилом комплексе и других.

Откроется фестиваль карнавалом во Дворце культуры ЗИЛа. Зимний сад и лестница в парк станут сценой для танцевальных импровизаций, навеянных 1920-ми годами. В живом исполнении прозвучат произведения Александра Мосолова, а также пройдет показ мод в стиле эпохи нэпа.