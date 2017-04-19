Путин призвал наращивать взаимодействие детских омбудсменов с властями

БЕЛГОРОД, 19 апр – РИА Новости. Необходимо наращивать взаимодействие детских омбудсменов в РФ с органами госвласти и волонтерскими организациями для повышения эффективности работы в сфере защиты прав детей, заявил президент РФ Владимир Путин в своем приветствии к участникам и гостям XIV Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

"Отмечу, что за последние годы была проделана большая работа, направленная на защиту интересов детей, продвижение семейных ценностей, поддержку многодетных семей, совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере. Но для того чтобы наши усилия были максимально эффективными, необходимо наращивать взаимодействие института уполномоченных с органами государственной власти, добровольческими, волонтерскими организациями, в полной мере использовать серьезный потенциал СМИ", — сообщается в приветствии Путина, которое зачитала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время открытия съезда.

В Белгороде стартовал двухдневный XIV Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, в ходе которого будут проработаны самые болезненные вопросы из сферы защиты прав детей, включая влияние негативного интернет-контента, профилактику суицидов и поддержку приемных семей, сообщила пресс-служба детского омбудсмена. В работе форума примут участие детские омбудсмены всех субъектов РФ, а также представители профильных министерств и ведомств, НКО, эксперты и волонтеры.