Советник президента Клименко считает анонимность в интернете проблемой

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Председатель правления Института развития интернета (ИРИ), советник президента РФ Герман Клименко считает деанонимизацию интернета неизбежным процессом, об этом он рассказал в интервью газете "Известия".

"Я уверен, что на каком-то этапе развития интернета неизбежна деанонимизация пользователей. Анонимность — сама по себе проблема", — заявил Клименко изданию.

Ранее, в марте, Клименко сообщал о своей уверенности в том, что в будущем доступ в интернет перестанет быть анонимным, для регистрации будет необходимо указывать, к примеру, паспортные данные или номер СНИЛС. При этом он подчеркивал, что в России сейчас не готовятся никакие нормативные акты в этой связи, а используется международный опыт.