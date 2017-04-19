В Москве обустроят 43 входа в метро в 2017 году

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На 2017 год запланировано обновление внешнего вида 43 станций московского метрополитена, сообщается на сайте mos.ru. Большинство станций из списка — это памятники архитектуры.

Как уточнили в Департаменте капитального ремонта города Москвы, точное число станций, а также объем и состав работ станут известны только после проведения необходимых конкурентных процедур.

Входы в метро приспособят под современное использование, а ценные архитектурные элементы на время работ будут законсервированы. На лестницах смонтируют системы обогрева, потолки, полы и стены облицуют природным камнем, в подземных переходах отремонтируют освещение. Помимо этого, приведут в порядок инженерные сети и кровли зданий.